Placas de trânsito são furtadas e vão parar em ferro-velho

Crime estava ocorrendo no município de Santana a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma situação, no mínimo perigosa, vinha causando o risco de acidentes em vias de grande circulação do município portuário de Santana, que fica a 17 km de Macapá.

Há algumas semanas, agentes de Trânsito da cidade perceberam cruzamentos sem as placas de Parada Obrigatória – as populares ‘PARE’. Após um período de monitoramento, os servidores conseguiram identificar que as sinalizações estavam sendo furtadas e estavam sendo comercializadas em um ferro-velho.

O local da receptação foi descoberto pelos agentes da Superintendência de Transportes e Trânsito de Santana (STTrans). É o ferro-velho da Avenida São João Apóstolo. Lá, pelo menos cinco placas foram encontradas, além de barras de sustentação, que possuem valor de mercado. A proprietária do estabelecimento não soube explicar a origem do material. Por isto, ela acabou sendo conduzida até a delegacia por policiais militares. A mulher não teve o nome divulgado pelas autoridades.

“Nós chamamos a PM e informamos sobre o que estava acontecendo. A gente já vinha notando que as placas novas em esquinas de grande movimentação de veículos estavam desaparecendo. Agora, com informações precisas, chegamos até esse ferro-velho. Para nossa surpresa, até mesmo as barras de sustentação também estavam lá”, detalhou Herinaldo Nascimento, Diretor de Trânsito da STTrans.

Além do prejuízo financeiro, a maior preocupação dos órgãos de segurança era em relação ao risco de acidentes causados. Na esquina da Rua Everaldo Vasconcelos com a Avenida Santana, o fluxo de condutores que desconhecem os sentidos nas vias é grande, em virtude de se tratar de uma das entradas da cidade.

“Estava muito perigoso nos pontos onde houve o sumiço das placas. Esse tipo de situação causa um prejuízo grande para os cofres públicos, pois possuem valor de mercado. A gente pretende continuar as ações, pois temos a suspeita que outros estabelecimentos possuem essa mesma prática”, afirmou Herinaldo Nascimento.

Os autores do furto ainda não foram identificados. Segundo a STTrans, as ações de combate aos atos de vandalismo terão continuidade e investigações para identificar outros receptadores serão intensificadas.