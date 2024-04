PM é recebida a tiros e 2 morrem em confronto

Confronto ocorreu no Bairro São José, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A PM confirmou que foi atacada a tiros durante patrulhamento por uma região controlada pelo crime organizado e, no revide, dois integrantes de um grupo composto por pelo menos cinco indivíduos armados morreram em confronto com a Força Tática.

O tiroteio ocorreu na noite desta sexta-feira (29), por volta de 21h20, numa área onde recentemente foram apreendidas drogas e armas de fogo, situada no Bairro São José, na zona norte de Macapá.

As incursões, segundo a polícia, iniciaram após denúncia de que criminosos armados estariam comercializando drogas na região, momento em que os cinco suspeitos passaram a correr com armas em punho quando avistaram as viaturas chegando.

Os policiais disseram que ainda tentaram abordá-los, mas, ao se aproximarem pelos fundos de uma casa, entre a Rua São José e São João, já com apoio de uma equipe do Bope, tiros foram disparados contra a patrulha. Houve revide.

Ao fim do tiroteio, o Samu foi chamado e constatou duas mortes. Até esta manhã de domingo (30), apenas Phietro Senna, de 15 anos, havia sido identificado. As armas que eles usavam, um revólver calibre 38, prata, e uma pistola com numeração raspada, foram entregues à Polícia Civil, junto com várias porções de drogas.