Polícia prende acusados de torturar e arrancar dedo de ladrão

Crime ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Amapá, na sexta-feira (8), acusados de tortura e lesão corporal grave contra um suspeito de crime de furto. O caso ocorreu na cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

De acordo com o delegado Átila Rodrigues, no dia 30 de janeiro, um homem foi socorrido no hospital da cidade com dois braços quebrados e o dedo de uma das mãos arrancado. Inicialmente, a informação era de que ele teria sido vítima de um roubo, no qual os assaltantes teriam decepado o dedo para roubar um anel.

Entretanto, no decorrer das investigações, a polícia descobriu que, na verdade, a motivação para as lesões era que a vítima teria furtado uma motocicleta, no dia 28 de janeiro, o que levou o proprietário a fazer justiça com as próprias mãos.

“O dono do veículo teria se juntado a outros três indivíduos para lhe ‘dar uma lição’. Na noite do fato, a vítima estava em um bar quando um táxi chegou ao local. Um homem desceu do táxi, se dirigiu até a vítima e a levou para dentro do veículo. Em seguida, seguiram para uma área de mata, onde a vítima foi informada por quatro homens que iria ‘ver a morte de perto para que não furtasse mais outras motocicletas’. A partir daí, iniciou a sessão de tortura física à vítima”, relatou o delegado Átila.

A polícia identificou o taxista e os outros três homens que estavam no carro e teriam participado ativamente da tortura.

“Um deles é o proprietário da motocicleta furtada. Outro é integrante de grupo criminoso e já responde por roubo”, completou o delegado.

Átila pediu à – verdadeira – Justiça a prisão temporárias dos acusados. A Vara Criminal de Oiapoque determinou a captura de todos os envolvidos. Até o momento, o dono da moto e o taxista foram presos. Os outros dois suspeitos ainda estão sendo procurados.