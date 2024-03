Policial é baleado em tiroteio na zona norte de Macapá

Militar foi socorrido e levado a hospital do Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um policial foi baleado durante um confronto com criminosos no Conjunto Macapaba, na zona norte da capital, no fim da tarde desta sexta-feira (1º).

Segundo a PM do Amapá, o Bope recebeu informações anônimas de que, no habitacional, indivíduos estariam transitando armados por entre os blocos de apartamentos. Uma equipe do Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro/Bope) foi averiguar a denúncia e foi recebida a tiros.

Os bandidos correram para uma área de mata nos arredores do conjunto habitacional, onde houve intenso tiroteio.

O major Wendel, do 2º Batalhão, que deu apoio na ação policial, foi baleado na mão e no abdômen. O oficial, que já integrou o Bope, foi levado para o Hospital de Emergência do Centro de Macapá. Felizmente, o disparo na altura do abdômen não transfixou o colete.

O Bope, com apoio de outros batalhões, está saturando a área do confronto. Até as 19h30 desta sexta nenhum suspeito havia sido localizado.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do major Wendel.