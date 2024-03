Ponte Sérgio Arruda: obras chegam à fase final de acabamento

Inauguração está marcada para a próxima sexta-feira.

Por ANITA FLEXA

Os retoques finais para a inauguração da ponte estão quase concluídos. Quem passa por lá já percebe outro cenário. A inauguração está marcada para sexta-feira, 15, a partir das 9h. Foram 120 dias de obras.

Desde novembro de 2023, o trânsito está interditado na região para construção da nova estrutura, o que alterou completamento o fluxo que interliga bairros da zona norte com o Centro da capital.

A obra está na fase de acabamento com os serviços de pintura das calçadas, asfaltamento, limpeza do canal, sinalização, paisagismo e concretagem do New Jersey (blocos que separam os sentidos da via).

A engenheira assistente da construtora CCN, contratada para executar o projeto, Luíza Maciel, garante que os trabalhos serão concluídos a tempo da data prevista para entrega.

“Serviços de calçada, acessibilidade, rampas de acesso das casas, acabamento das barreiras de concreto, sinalização vertical, sinalização horizontal e iluminação também. E provavelmente na quinta-feira a gente vai estar fazendo todos os serviços de sinalização horizontal da pista”, afirmou.

As ruas que se conectam à ponte também foram pavimentadas, principalmente o acesso da Rua Adilson Pinto Pereira com a Rua Mato Grosso, que foi recapeada e parcialmente elevada.

Trânsito

Com a nova ponte o trânsito trará novidades. Quem transita pela Rua Guanabara no Pacoval em direção à zona norte terá acesso à ponte e a uma rotatória para retorno. Quem vem pela zona norte, tem acesso à uma via na ponte que segue até a avenida Acre e duas vias laterais que já existiam.

Nova Sérgio Arruda

Os investimentos para a ponte foram enviados através de emendas federais do senador Davi Alcolumbre e do deputado federal Vinícius Gurgel, com contrapartida do Tesouro Municipal que somam mais de R$ 15 milhões.

A obra conta com três pistas no sentido zona norte e uma no sentido centro, além de uma faixa exclusiva para ônibus, ciclofaixa, calçadas com acessibilidade, guardacorpo e sistema de drenagem urbana.