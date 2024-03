“Pra fazer alegria”, diz dançarino de carreta que reúne personagens da cultura pop

Carreta Prime Star promove passeios pelo Centro da capital do Amapá.

Por IAGO FONSECA

Uma sirene estrondosa é ouvida por quem está em frente ao bastião São José. Pessoas aparecem de vários cantos da grande Fortaleza, no Centro de Macapá. O alerta não é para um combate, mas para um espetáculo sonoro e dançante que está para iniciar pelas ruas da cidade.

Com músicas variadas remixadas para compor uma trilha dançante, a Carreta Prime Star, por vezes confundida com a famosa Carreta Furacão, inicia a jornada com paradas estratégicas próximas a calçadões, para que os acrobatas iniciem os saltos, piruetas e passos sincronizados. Até quem está do lado de fora não resiste e acompanha os passos de quatro dançarinos, sem medo de ser feliz.

As irmãs Tatiana e Flaviana Sampaio foram conhecer o passeio e gostaram tanto da experiência que decidiram ir uma segunda vez. Tatiana, que está na cidade por uma temporada, afirmou que o filho João Paulo, de 6 anos, insistiu por mais.

“É super diferente, né? É algo novo. Eu filmei, mandei os vídeos para o pai do João, que tem som automotivo. Ele também amou. Eu acho que é por isso que o João quer ir de novo, está no sangue. A música também é boa, mexe com a gente”, contou Tatiana com empolgação. “Vamos de novo! Porque é bom, tem que repetir”.

A carreta começou em 2021 no município de Marabá, no Pará, e já passou pelas cidades paraenses de Anapu, Breves e Santa Isabel. A carreta também iniciou as viagens pelo Brasil, com sua primeira parada no Amapá.

Similar à famosa Carreta Furacão, o grupo também tem acrobatas fantasiados de personagens da cultura pop, como Mário Bros, Fofão e o Homem-Aranha. Este último revelou ao Portal SN que a energia do público o faz esquecer que se trata de um trabalho.

“A gente está aqui para fazer a alegria de Macapá e, pelo que eu estou vendo, estão apoiando muito. É tudo de bom, é um trabalho e uma coisa que eu já gosto de fazer, que é dançar muito e fazer a alegria da galera. Quando vejo a eles interagindo muito, gritando muito para mim, eu nem sinto sede, me sinto mais motivado”, declarou o ‘dançarino super-herói’.

Questionado sobre quem está debaixo da máscara, ele revelou para a reportagem apenas o nome ‘Gabriel’, um jovem de 25 anos, natural do Piauí.

“A identidade é secreta, é parte do show”, reforçou.

O percurso da carreta inicia na Rua Independência, passa pela Avenida Cora de Carvalho e segue da Cândido Mendes até toda a extensão da Rua Beira Rio, na orla da cidade. Após passar o Complexo do Araxá, a atração segue pela Rua Jovino Dinoá até o retorno à beira rio pela Avenida Pedro Lazarino.

A atração vai permanecer em Macapá enquanto houver demanda de público. De segunda a quinta, o passeio está disponível a partir das 16h, em viagens de trinta minutos. De sexta a domingo começa às 17h. A carreta só para quando acaba o movimento. O ingresso custa R$ 20.