Prefeito de Calçoene é transferido em estado grave

Reinaldo Barros, de 57 anos, estava internado em Macapá com suspeita de infecção por uma bactéria.

Por SELES NAFES

O prefeito de Calçoene (município a 360 km de Macapá), Reinaldo Barros (PDT), foi transferido no início da tarde desta terça-feira (12) para um hospital privado em Brasília (DF). O quadro clínico dele seria grave, segundo o Portal SN apurou com lideranças políticas mais próximas dele. O Portal SN tenta contato com familiares.

Reinaldo passou cerca de 10 dias internado na UTI do Hospital São Camilo, com suspeita de infecção por uma bactéria. Com a piora do quadro, os médicos avaliaram que seria melhor a transferência, e o hospital escolhido foi o Santa Lúcia, na capital federal.

Reinaldo foi transferido numa UTI aérea que decolou no início da tarde de hoje do Aeroporto Internacional de Macapá.

O prefeito, de 57 anos, foi eleito pelo PDT em 2020 para o primeiro mandato, com 35,32% dos votos válidos. Ele é pré-candidato à reeleição.

Nas últimas semanas, Calçoene está sendo governado pelo vice-prefeito, Antônio de Sousa Pinto, o “Toin” (PL).