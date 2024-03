Procon atende consumidores superendividados de bairros pobres

Casos de superendividamento serão avaliados por assessores jurídicos.

Por IAGO FONSECA

Moradores próximos do Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá, podem buscar atendimento jurídico, registrar reclamações e denúncias durante ação itinerante do Procon. O atendimento é realizado nesta quinta (14) e na sexta-feira, no Centro Comunitário Divina Misericórdia, no coração do bairro.

O foco é resolver casos de superendividamento, em alusão ao Dia do Consumidor (15), e também permite aos consumidores solucionarem questões sobre água, luz e outras cobranças como faturas de telefone e Internet.

Morador do Perpétuo Socorro há 28 anos, o aposentado e vice-presidente da associação de moradores Benedito Costa, de 84 anos, conta que os mais beneficiados com o atendimento itinerante são as famílias carentes, que têm dificuldades para ir até o centro ou desconhecem seus direitos.

“Aqui é uma área de baixada, isso vem para atender o nosso povo sofrido que não tem condições, resolver nossos problemas. Então hoje e amanhã é o momento para resolver talão de água, verificar erros e acertos”, comenta Benedito.

A atividade faz parte da programação da Semana do Consumidor executada pelo Instituto de Defesa do Consumidor, o Procon, e promovida pelo Governo do Amapá. Durante os dois dias, quem buscar atendimento também terá acesso à informações sobre direitos é como agir para resolução de conflitos.

De acordo com Ronan Silva, assessor jurídico do instituto, as ações iniciaram na semana passada com palestras em escolas e faculdades sobre a Lei do Superendividamento. Agora, o órgão disponibiliza o atendimento especial para soluções de problemas.

“O Procon intermedia a relação de consumo. Em Macapá temos muitos consumidores em bairros considerados pobres, onde as pessoas muitas vezes não conseguem se deslocar até o centro, então levamos o Procon até elas, assim como fazemos com municípios do interior”, concluiu o assessor.

Após a programação, os consumidores podem procurar atendimento diretamente na sede do Procon, na Avenida Henrique Galucio, 1155, no Centro de Macapá.