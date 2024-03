PSB amplia espaço na gestão de Furlan

Prefeito de Macapá anunciou novos secretários nesta sexta-feira (1°)

Por IAGO FONSECA

Em uma solenidade com secretários, vereadores, representantes partidários e culturais, o prefeito de Macapá Dr. Furlan anunciou quatro novos gestores de secretarias nesta sexta-feira (1°). Entre eles, Juliano Del Castillo, novo secretário Municipal da Agricultura e segundo representante do PSB na gestão da capital.

Furlan também mexeu nas cadeiras das secretarias da Educação, onde o assume o professor Madson Millor, da Família, agora com a pastora Juracy Alencar, Instituto Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Improir) que tem o padre Paulo Roberto como novo diretor.

O prefeito evitou se aprofundar em alianças políticas como motivação para essa oxigenação na administração. Em poucas palavras, afirmou que a nomeação do secretário Juliano – que foi uma pessoa de confiança na gestão do ex-governador Camilo Capiberibe – representa um papel reforçado do PSB, que desde fevereiro de 2023 possui aliança com a prefeitura.

Furlan explicou ainda que os novos secretários foram escolhidos, também, com base em trabalhos já exercidos por eles anteriormente.

“O PSB compõe a nossa gestão e acredito que sim, isso reforça a participação política. O ex-governador Camilo disse aqui que o partido passa a ficar mais forte dentro da política do município de Macapá”, completou o prefeito.

Na solenidade, o ex-governador Camilo, que é o atual diretor da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, confirmou que a relação partidária com o prefeito muda de status a partir da nomeação.

“Hoje nossa relação muda, isso se simboliza no ingresso do nosso secretário Juliano. Isso representa uma evolução de um reconhecimento da importância que PSB tem nessa reta final”, discursou Camilo.

A pastora Juracy Alencar foi escolhida para a Secretaria Municipal da Família, segundo Furlan, pelo trabalho social e de evangelização desenvolvido ao longo de 40 anos com famílias. O padre Paulo Roberto, agora diretor do Improir, carrega um currículo de defesa às tradições e cultura da população negra.

Ainda de acordo com o prefeito, os gestores substituídos serão realocados para outras áreas. Na educação, o professor Madson Millor substitui Monick França, que passa a atuar como subsecretária de educação pedagógica.

“Vamos dar continuidade de um trabalho que vem sido desenvolvido desde o início da gestão do prefeito Furlan, a exemplo dos três pilares educacionais do município, que é o material didático atualizado, reforma de escolas e valorização do corpo educacional”, finalizou o novo secretário Madson.