Chegamos ao capítulo 50 de Jeremias

Compartilhamentos

Existe um fenômeno da psicologia chamado “Síndrome de Estocolmo”, que ocorre quando vítimas criam laços com sequestradores e agressores. Isso também ocorre no meio espiritual, como veremos na análise do capítulo 50 de Jeremias, onde Deus avisava que a passagem pelo cativeiro seria temporária. Mas parte do povo se acostumou com a prisão. Tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!