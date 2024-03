Em Lamentações 4, podemos analisar as consequências de escolhermos errado os nossos governantes

Por causa dos erros de quem deveria guiar, o povo de Deus estava sofrendo no cativeiro babilônico. Pessoas acostumadas a viver bem em Jerusalém, agora estavam perambulando pelas ruas com fome. Muitos cristãos também são culpados pela escolha dos nossos governantes. Veja a análise de Lamentações capítulo 4 e tenha um ótimo domingo (24) com o nosso Senhor Jesus!