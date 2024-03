Veja a análise de Jeremias 52

Uma famosa expressão derivada do jogo de cartas é “pagar para ver”. Pois tem muita gente que vive assim, arriscando perder muito (ou tudo) quando se pode ser mais cauteloso na jornada. No último capítulo do livro de Jeremias, vemos detalhes da queda de Jerusalém e de Judá, apesar de todos os avisos de Deus. Veja a meditação de hoje e tenha uma ótima quarta-feira (20) com o nosso Senhor Jesus!