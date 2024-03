Relíquias católicas chegam ao Amapá pela 1ª vez

Peregrinação das peças ocorre de 1 a 4 de abril em Macapá

Por IAGO FONSECA

Peças históricas que fortalecem a fé dos cristãos católicos chegam ao Amapá pela primeira vez nesta segunda-feira (1°). A peregrinação com as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, a padroeira das missões, terá missas, vigílias e exposição entre 1° a 4 de abril em Macapá.

Símbolos de santidade e reconhecimento da fé cristã, as relíquias chegam ao Brasil pela quarta vez desde o início da peregrinação em 1997. Setenta países já receberam a visita do artefato da Santa Teresinha, que em Macapá é padroeira do Pequeno Carmelo – um jardim, e também de uma paróquia da Diocese de Macapá.

“O Carmelo de Santa Teresinha de Macapá foi dedicado a ela pelo doutor Marcelo Cândia, quando ele nos chamou aqui. Naquele ano, ela estava sendo proclamada padroeira das missões. E essa terra de Macapá, como era uma terra missionária, ele desejou, juntamente com as nossas irmãs, dedicar este pequeno Carmelo à ela. Na sua vida, Santa Teresinha na clausura rezou pelos missionários. A sua vida foi uma entrega contínua de oração, porque a vocação dela era o amor”, explica a Irmã Lucinara Maria, religiosa do Pequeno Carmelo de Macapá e membra da equipe organizadora local da peregrinação.

Santa Teresinha é considerada uma das mais populares no meio católico. Ela nasceu em Alençõn, na França em 1873, e morreu em Lisieux aos 24 anos. Entre os seus ensinamentos conhecidos estão o “Pequena Via”, que nutre a espiritualidade de muitos devotos. Ela viveu desde os 15 anos no convento e foi canonizada pela Igreja Católica em 1925.

“A importância das relíquias de Santa Terezinha para cada fiel devoto é recordar que a santidade é possível para todos, é recordar que o Senhor se encarnou e encarnando-se, Ele valoriza, resgata e santifica o corpo humano. Então, cada vez que uma relíquia está próxima de nós ou estamos próximos da relíquia de um santo, a nossa fé tem a possibilidade de crescer sempre mais”, reforçou a Irmã Lucinara.

Relíquias

As relíquias na tradição católica fazem parte da religiosidade popular. No caso da Santa Teresinha, são relíquias de primeira classe por se constituir em de parte do corpo da santa. A urna que vem a Macapá possui um fêmur e ossos dos pés da santa.

Programação

As Relíquias chegam ao Pequeno Carmelo às 17h de segunda-feira (1°). Às 18h ocorrerá uma missa pelo Dom Pedro José Conti e às 19h30 será realizada a peregrinação até a paróquia Santa Teresinha em Fazendinha, no extremo sul de Macapá.

Na terça-feira, ocorrerá mais uma missa às 15h em Fazendinha, depois, uma carreata acompanhará às Relíquias até a Catedral de São José. Pela noite as Relíquias retornam ao Pequeno Carmelo, na zona central.

Na quarta-feira as peças estarão disponíveis para visita durante todo o dia no Pequeno Carmelo. Pela noite, feito um passeio ciclístico com as relíquias pela cidade. Na quinta-feira (4), as relíquias irão até a comunidade de Santa Teresinha, no Bairro Marabaixo, na zona oeste, e pela noite estará no Santuário de Fátima, no Bairro Santa Rita, para as missas de conclusão.