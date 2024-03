Saiba onde encontrar peixe barato em Macapá

Os clientes podem adquirir espécies como Tambaqui, Pirapitinga e Tambatinga.

Por IAGO FONSECA

Pelos próximos dois dias, macapaenses terão diversos pontos para compra de peixe a preço popular, para manter a tradição do jejum parcial na Sexta-feira Santa. Feirantes ofertam pescados vivos e congelados com preços entre R$ 10 a R$ 20 o quilo em pontos fixos e itinerantes em Macapá.

Os clientes podem adquirir espécies como Tambaqui, Pirapitinga e Tambatinga – espécie mista do cruzamento do Tambaqui e Pirapitinga. São dez pontos espalhados em todas as zonas da capital com incentivos do governo do Amapá e prefeitura de Macapá.

O Bairro Buritizal, na zona sul, concentra a maior parte das feiras de pescado: Claudomiro de Moraes, Feira da Galibis, Caixa D’Água do Buritizal e no Conjunto Habitacional São José.

Locais

Na quinta-feira, 28, dois habitacionais recebem feiras itinerantes. No Conjunto São José, na zona sul, das 8h às 13h, serão ofertadas as espécies Pirapitinga, Tambatinga e Tambaqui. O habitacional está localizado na Rua Claudomiro de Moraes.

No outro lado da cidade, na zona norte, uma feira somente com peixe vivo estará disponível no conjunto Macapaba.

Na quinta e sexta-feira, peixes vivos e resfriados serão vendidos na Feira do Produtor do Bairro Jardim Felicidade, na Avenida Sebastião Queiroz de Alcântara, e em frente a subprefeitura na BR-210, no Bairro Infraero 2, todos na zona norte.

Também haverá uma feira na Praça Chico Noé, no Bairro Julião Ramos, zona leste de Macapá, e no Bairro Marabaixo, na zona oeste, em frente a Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (Aifa).

Peixe vivo até domingo

Até o Domingo de Páscoa (31), macapaenses poderão comprar peixe vivo na Feira da Galibis das 7h30 às 14h, com peixe da espécie Piauaçu por R$ 15. A feira fica na Avenida dos Galibis, esquina com a Rua Hildemar Maia, no Bairro Buritizal.

Outros municípios

O Governo do Amapá disponibilizou mais de 50 toneladas de pescado vivo e congelado para comercialização na Semana Santa, como parte do programa Peixe Popular, que este ano atende não só Macapá como também os municípios de Santana, Itaubal e Serra do Navio.