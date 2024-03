Sem apoio, judoca limpa boates e vende chopp para representar o Amapá

Atleta de Santana, ela não tem como custear despesas da viagem para a etapa regional no Piauí.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Após a conquista do título de campeã na 16ª edição do Circuito Amapaense de Judô, categoria até -63 quilos, a atleta santanense Lilian Amaral, de 27 anos, vive agora o da dificuldade financeira e de patrocínio.

A atleta, que reside em Santana, a 17 km de Macapá, conseguiu a vaga para a etapa regional do Campeonato Brasileiro, que será realizada no Piauí, no período de 6 a 7 de abril, mas não tem como custear despesas da viagem.

Lilian vem intensificando a rotina de treinamentos mesmo sem saber se irá conseguir representar o estado na disputa nacional. A falta de patrocínio tem deixado a atleta angustiada.

“Essa é uma realidade de milhares de atletas que treinam em busca de seus objetivos, sem saber se irão conseguir viajar. É muito complicado, porque a gente fica apreensivo e precisa focar nos treinos ao mesmo tempo. De alguma forma, isso acaba atrapalhando”.

A judoca, que pertence ao Clube de Judô Ronildo Nobre, já possui experiência até mesmo em seletivas olímpicas, quando ficou entre as 10 melhores atletas do país. Na intenção de buscar recursos para a viagem, Lilian tem topado qualquer tipo de serviço: desde limpeza em boates e até venda de chopp.

“Eu não tenho alternativa, a não ser trabalhar para tentar viajar e manter a esperança de lutar lá no Piauí. Eu não tenho condições e tenho somente a ajuda de pouquíssimas pessoas. Eu me viro, faço limpeza e agora surgiu a ideia de vender chopp. Não vejo alternativa”.

Quem quiser ajudar Lilian Amaral, pode entrar em contato através do telefone (96) 98430 7322. Empresas interessadas em divulgar suas marcas no kimono em troca de patrocínio também podem entrar em contato.