Sorriso que contagia: o amor incondicional de Eduardinho

Ele nasceu com Síndrome de Down e enfrentou a dolorosa perda do pai.

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

A inspiradora história de Eduardo Alves Pimentel, um jovem de 23 anos que transborda simpatia, é de arrancar emoções. Ele nasceu com Síndrome de Down, enfrentou a dolorosa perda do pai, mas encontrou forças para superar as adversidades ao lado de sua mãe, uma mulher que é seu alicerce diário.

Durante um evento promovido pela Associação Nortear Down Amapá (ANDA), destinado a dar voz e visibilidade à causa das pessoas com T21 (Síndrome de Down) e combater a desinformação, o portal SelesNafes.com conheceu a história do jovem guerreiro.

Em uma conversa descontraída, Eduardinho revelou que se sente plenamente realizado sendo quem é, e encontra seu propósito maior em cuidar e alegrar o coração de sua mãe. Em casa, ele se dedica a tarefas domésticas simples, como varrer e lavar a louça, além de trabalhar em uma pastelaria local, vendendo pastéis e caldo de cana, tudo com um sorriso contagiante no rosto.

“Faço tudo com amor. Quero ver minha mãe feliz. E também quero conquistar minhas coisas e ajudá-la da maneira que posso”, compartilha.

Ele esteve no evento do último sábado (23), acompanhado pela publicitária Liliane Medeiros, que tem uma irmã com Síndrome de Down e faz questão de proporcionar ao jovem momentos especiais em diversos lugares de Macapá.

Como qualquer pessoa cheia de sonhos, Eduardinho almeja sonha em ser cantor. É fã de Paula Fernandes e do ritmo arrocha. Além disso, valoriza muito os estudos.

“Quero mais inclusão, respeito e oportunidades para todos. É tudo o que desejo. Mãe, te amo. Obrigado, pessoal”, finalizou.

‘caminhANDA’

Foram três dias de programação realizada pela Associação Nortear Down Amapá (ANDA) pela passagem do Dia Internacional da Síndrome de Down. Teve roda de conversa entre a sociedade civil e representantes do executivo, legislativo e judiciário na Assembleia Legislativa; Passeios com piquenique no Museu Sacaca; e a caminhada chamada de “caminhANDA”, que reuniu várias famílias no Mercado Central de Macapá.

Os professores Genivaldo Oliveira e Natalina Pimentel, são os pais do Teo, de 1 ano e 9 meses. Para eles o evento foi um momento para celebrar a vida e consientizar sobre as pessoas com T21.

“Todos os pais que têm filho com Down têm uma missão a mais porque precisam de atenção, mas é uma benção em nossa vida. Têm pessoas que chamam Down de doença, mas na maioria das vezes nem é por maldade e sim por desinformação, por isso é importante saber mais e é isso que estamos fazendo”, falou Genivaldo.

“O sentimento é de amor pelo meu filho e cresce a cada dia. A gente vai aprendendo e ele transformou a vida de nossa família e nos uniu. Uma criança linda”, declarou Natalina.