Suspeitos de pedir corrida para assaltar mototaxista são presos pelo GTA

Suspeitos foram capturados em uma casa na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Três homens foram presos em posse de uma motocicleta que havia sido roubada no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá. O veículo estava escondido dentro de uma casa no Bairro Jardim Felicidade, vizinho ao Ipê. A ação foi do Grupo Tático Aéreo (GTA), na quinta-feira (7).

A vítima do assalto foi um mototaxista. Ele contou à polícia ter levado um falso passageiro até o conjunto habitacional Mestre Oscar (no bairro Ipê), no dia anterior, quarta-feira (6). Lá, foi surpreendido por um outro bandido, que se juntou ao comparsa numa ‘casinha’.

Além da motocicleta, a dupla ainda levou o celular e toda a renda do trabalhador.

O veículo foi recuperado após denúncia indicando movimentação de pessoas estranhas no local, e os três suspeitos que estavam dentro da casa foram conduzidos para o Ciosp do Pacoval, não foi informado se algum deles teve participação no roubo.