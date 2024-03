Tribunal muda entendimento em caso de motorista embriagado que matou em acidente

Relator do processo mudou enquadramento para homicídio culposo, quando não há intenção de matar

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Por unanimidade, a Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá mudou o enquadramento na lei num caso de atropelamento que terminou em morte, em 2021, no município de Santana, cidade a 17 km de Macapá. O motorista embriagado que atropelou um casal não responderá mais por homicídio com dolo eventual, o que o levaria ao Tribunal do Júri.

Para o relator do processo, desembargador Carmo Antônio, não há provas de que José Alberto Monteiro Maciel Júnior tenha bebido e dirigido com a clara intenção de causar um acidente fatal.

O acidente ocorreu na noite de 14 de julho de 2021, por volta das 22h30, no Bairro do Igarapé da Fortaleza. Taliana Gomes Gonçalves e Gercino da Silva estavam na bicicleta que foi atingida pelo Audi dirigido por José Maciel Júnior.

Ele fugiu sem prestar socorro, mas foi preso em flagrante. Dentro do carro dele, a Polícia Militar encontrou latas de cerveja e o bafômetro confirmou a embriaguez. Taliana morreu na hora, e o marido ficou semanas internado em estado grave.

A 2ª Vara Criminal de Santana aceitou a denúncia do Ministério Público e pronunciou o réu por homicídio com dolo eventual, ou seja, ele teria assumido o risco de matar ao dirigir sob efeito de álcool. No entanto, a defesa recorreu ao tribunal alegando que uma pessoa causar acidente de trânsito por estar embriagada não é prova de que ela planejou o fato.

Tentativa de frear

Ao analisar o recurso, o desembargador citou laudo pericial que confirmou vestígios de tentativa de parar o carro antes que o veículo atingisse o casal.

“Houve frenagem do automóvel conduzido pelo recorrente, a denotar que buscou impedir o resultado lesivo da conduta, atitude contrária à indiferença típica do comportamento eventualmente doloso”, ponderou, acrescentando que existe jurisprudência do STJ em descaracterizar dolo eventual em casos dessa natureza.

O desembargador também informou que a legislação passou a prever penas mais elevadas para homicídios culposos, de cinco a oito anos, “não podendo esta situação de gravidade continuar a servir de pretexto para se imputar o dolo eventual e se obter punição mais rígida em razão da gravidade do resultado”.