Tudo sobre a viagem em lanchas rápidas para Santarém

A duração da viagem entre o Amapá e Santarém (PA) dura apenas 12h. Muito mais baratas do que avião, as viagens na Goldstar e Missione são concluídas com conforto e segurança

Por JONHWENE SILVA, De Santana

Muita gente não sabe, mas é possível sair do Amapá e chegar no mesmo dia em Santarém (PA), sem precisar enfrentar estradas tortuosas ou se deslocar de avião com escala em Belém, o que encarece demais a viagem. É de Santana, cidade portuária a 17 km de Macapá, que partem as lanchas expressas Gold Star e Missione, embarcações que já operam há 8 anos no trecho, com segurança e conforto.

As lanchas partem do Porto de Santana às quartas e sextas-feiras, às 5h da manhã, com chegada por volta das 17h em Santarém. A lancha Missione possui capacidade para 120 passageiros, enquanto a Gold Star 102, quase o mesmo que um Airbus ou um Boeing.

Ambas são climatizadas, equipadas com poltronas, televisão, serviços de Wi-Fi, venda de almoço, jantar, café da manhã, lanchonete, banheiros modernos com acessibilidade e tripulação treinada.

Além desses atrativos, as lanchas se tornam uma alternativa para que realiza negócios em Santana, Macapá e Santarém. Se em período de promoções o preço mínimo de uma passagem aérea para Santarém custa no mínimo R$ 1,2 mil, nas Gold Star e Missione o preço cai para R$ 470.

O fator tempo também acaba sendo determinante. Em um navio convencional que também opera na mesma rota, a viagem dura em média 38 horas (cerca de 3 dias). Nas lanchas, são apenas 12 horas.

Negócios e segurança

A agente de viagens Eder Braz, considera que as facilidades são boas para quem tem pressa e muitos dos clientes, são pessoas que viajam a negócios.

“Temos alguns clientes fixos que viajam de mês em mês e precisam chegar rapidamente nos seus destinos. São empresários, médicos, professores e representantes comerciais, que viajam para fechar negócios ou algum compromisso pré-agendado. Dessa forma, nossos serviços são diferenciados e proporcionamos o maior conforto ao passageiro”, relata.

O fator segurança é outro item que não passa despercebido. Dotado de coletes e botes salva-vidas, a empresa responsável pelas embarcações possui atualizada a documentação de autorização para navegação junto a Capitania dos Portos e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

“Essa é uma preocupação constante durante nossas operações. Temos todos os itens de segurança para viagens como coletes, botes e primamos pela segurança dos passageiros. Mantemos em dia as licenças e autorizações de navegação para evitar qualquer tipo de problema”, explica Eder Braz.

Também há muito interesse pelo turismo, já que é em Santarém que fica a famosa praia de Alter-do-Chão. Por isso, o movimento de passageiros costuma ser maior em julho e dezembro (férias escolares), e em setembro, quando ocorre a tradicional Festa do Sairé.

Serviço: Lanchas rápidas para Santarém

Contatos em Macapá para comprar passagens: 096 99111-6366 (Éder Braz) e Fátima Braz 096 096 99174-8006

Volta para Santana

A Gold Star sai de Santarém para Santana às segundas

A Missione sai de Santarém às quartas, sempre às 5h