Vacina contra a dengue terá como prioridade para crianças e adolescentes, diz deputado

Ministério da Saúde acatou pedido de Dorinaldo Malafaia e está enviando 20 mil doses. Imagem: Ascom

Por SELES NAFES

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (28) o envio ao Amapá de doses da vacina contra a dengue, acatando um pedido do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP). Ao todo, serão 20 mil doses que estão sendo remanejadas de outros estados para cobrir a maior parcela possível da população brasileira.

De acordo com o deputado federal, que já comandou a superintendência da Vigilância Sanitária durante a pandemia de covid-19, a prioridade de vacinação contra a dengue será para o público de 10 a 14 anos, o mais atingido até agora.

O parlamentar alertou para o prazo curto de validade das vacinas, o que exige celeridade na distribuição. Ele também pediu empenho da população.

“As doses devem chegar ao Amapá na semana que vem. É muito importante que agora o Amapá se organize para fazer essa distribuição. Uma vacina dessa no mercado privado está em torno de R$ 400, por isso precisamos aproveitar essas primeiras doses e peço que a população leve a sério, porque essa doença deixa sequelas graves”, explicou o parlamentar.

O Ministério da Saúde tinha selecionado 521 municípios com maior incidência da doença para receber os imunizantes, mas acrescentou mais 154 cidades. Mais de 1,2 milhão de doses já foram distribuídas para os estados.

As cidades do Amapá que receberão esta primeira remessa ainda não foram anunciadas, mas Oiapoque e Tartarugalzinho lideram os casos de dengue no estado, por isso deverão estar entre as cidades contempladas.