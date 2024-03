“Vai ajudar mães que não tem condições”, diz grávida ao receber kit de natalidade

Com oito meses de gestação de um menino, Naelly Barros, de 26 anos, é moradora do Conjunto Habitacional Miracema.

Por IAGO FONSECA

Mulheres a partir do 8º mês de gravidez ou mães com bebês de até 1 mês de vida que estejam com dificuldades financeiras podem ser assistidas com kits de natalidade nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) de Macapá.

Os kits, que contêm 18 itens de higiene e saúde básica para cuidar dos recém-nascidos, estão disponíveis a partir de hoje (14).

A iniciativa tem como objetivo dar acolhimento e apoiar as gestantes que possuem dificuldades econômicas, como as que têm renda inferior a R$ 600. O projeto é executado pela Secretaria de Assistência Social de Macapá.

Com oito meses de gestação de um menino, Naelly Barros, de 26 anos, é moradora do Conjunto Habitacional Miracema. Ela foi escolhida para ser a primeira mãe a receber o kit no centro da cidade.

“Vai ajudar já nos primeiros cuidados do bebê. As roupinhas, as fraldas, já dão um alívio financeiro. Hoje em dia a gente não está tendo muitas condições, aí já ajuda bastante ter a banheira, os kits de limpeza para a criança. Vai ajudar mães que não tem condições”, declarou a mãe.

Além dos requisitos de gestação, as mães devem ser beneficiadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). O cadastro pode ser feito em uma das sete unidades do Cras, distribuídas em bairros de Macapá.

“A mãezinha que já é assistida já pode solicitar diretamente no Cras, mas nada impede aquela que não está assistida procurar a unidade do seu bairro e fazer a solicitação do benefício. Ela passará por estudo social, pela equipe de referência, para então se comprovada, ter o benefício concedido”, explicou Mayla Carvalho, subsecretária da assistência social do município.

Os Centros de Referência serão abastecidos com os kits mensalmente de acordo com a demanda. A cesta é composta por um conjunto de roupa com touca, luva e sapato, banheira plástica, algodão, talco, cotonetes, pente e escova, lenços umedecidos, shampoo e sabonete, fralda de pano e descartável, uma toalha com capuz e manta.