AGRICULTURA DO AMAPÁ

Em São Joaquim do Pacui, os produtores se queixam de um suposto excesso de fiscalização ambiental e falta de incentivos

Por SELES NAFES

É um ótimo negócio plantar mandioca e produzir farinha no Amapá. Uma saca está sendo vendida hoje a R$ 450. Apesar dos lucros, há escassez do produto. Os agricultores de São Joaquim do Pacui, na zona rural de Macapá, por exemplo, dizem que não conseguem aumentar a produção por falta de incentivos. Assista