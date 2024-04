3ª Blitz educativa conscientiza sobre o autismo em Macapá

Terceira ação incentiva a democratização e acesso à informação sobre o TEA.

Compartilhamentos

Por ANITA FLEXA

Para encerrar o mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma III Blitz Educativa foi promovida nesta terça-feira (30), simultaneamente em seis pontos espalhados pela capital, Macapá.

Pela manhã, a ação aconteceu das 9h às 12h, no centro da cidade, na Praça da Bandeira; na zona norte, próximo ao Hospital Papaleo Paes e na entrada do Bairro Jardim Felicidade.

À tarde, 16h às 18h, os trabalhos estão programados para a Avenida 13 de Setembro, na esquina com a Rua Santos Dumont; na Avenida Padre Júlio com a Rua Leopoldo Machado, e no Bairro Jardim Marco Zero, na Rodovia Josmar Pinto, próximo a um hospital particular.

Na blitz foram realizadas abordagens aos motoristas e a entrega de cartilhas educativas sobre o autismo com os direitos, deveres e leis, além de informar como devem ser tratadas as pessoas autistas. Essa é a terceira ação realizada em 2024.

Com o tema “Valorize as capacidades e respeite os limites”, a ação é uma iniciativa do vereador Dudu Tavares.

“A gente precisa conscientizar a nossa população de que os autistas têm direito, que não é doença. Temos autistas médicos que trabalharam, inclusive, no sequenciamento de DNA no período da pandemia. Isso mostra para a gente que o autismo não é incapacitante, eu digo para todo mundo que o autista é uma super habilidade de quem tem. Como sociedade, precisamos estar preparados para receber o autista”, afirmou o vereador.

É de autoria dele a Lei N°2455/21 que institui a Semana de Conscientização do Autismo em Macapá, no calendário oficial do município de Macapá, a partir do dia 2 de abril.