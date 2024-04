9 anos depois, homem é preso por estuprar amiga desacordada

Crime ocorreu no município de Calçoene, a 360 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 29 anos foi preso nesta quinta-feira (11), pela Polícia Civil do Amapá, acusado de um estupro ocorrido 9 anos atrás. A vítima, na época, era adolescente, tinha 14 anos. A prisão foi feita pela equipe da Delegacia de Calçoene, município onde o crime ocorreu, no ano de 2015.

Segundo o delegado Thiago Almeida, o acusado estava com mandado de prisão aberto desde o início de 2023 e foi preso próximo a uma escola municipal da cidade. De acordo com ele, agressor e vítima era amigos.

O inquérito sobre o caso aponta que no dia do crime, ambos passaram o dia na casa do homem ingerindo bebida alcoólica. A adolescente ficou completamente desacordada sob efeito do álcool.

“Depois disso, o acusado levou a vítima para seu o quarto, onde começou a praticar a conduta delituosa. O irmão da vítima a encontrou desacordada na cama e viu o acusado se vestindo após o ato, que foi considerado estupro de vulnerável por conta da vítima estar desacordada”, relatou o delegado.

Thiago Almeida explicou que o Ministério Público denunciou o acusado, mas ele nunca tinha sido encontrado para que fosse citado. Por isso, foi decretada a prisão preventiva dele. O homem preso foi encaminhado à audiência de custódia.