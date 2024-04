A Banda de luto: aos 86 anos, morre o mestre Savino

Um dos criadores da Banda faleceu de problemas cardíacos por volta das 16h30

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Morreu na tarde desta quarta-feira (3), aos 86 anos, um dos criadores da Banda, o maior bloco de rua do Amapá, José Figueiredo, o mestre Savino. A causa da morte teria sido uma parada cardíaca.

Não há muitos detalhes a respeito do estado de saúde dele nos últimos anos, mas Savino estava afastado da organização do desfile do bloco, que sempre sai na Terça-Feira Gorda. No Carnaval deste ano, a agremiação foi conduzida pelo filho, o advogado Helder Carneiro.

O bloco foi criado em 1965 por Savino e um grupo de amigos durante um jogo de baralho. Nos últimos anos, A Banda atraiu um público superior a 150 mil brincantes, e manteve tradições como os 9 bonecos gigantes que homenageiam personalidades do Carnaval do Amapá.

O percurso do desfile também teve poucas alterações em quase seis décadas de existência, sempre priorizando as ruas e avenidas mais tradicionais de Macapá, como a Leopoldo Machado e a Cândido Mendes.

Savino estava internado e faleceu por volta das 16h. O velório será realizado na noite desta quarta na funerária Plast Vida, na Avenida Presidente Vargas, Centro.

O sepultamento foi marcado para às 10h de amanhã, no cemitério Nossa Senhora da Conceição, também no Centro. Autoridades políticas do Estado homenagearam o fundador do bloco nas redes sociais.