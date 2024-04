Acidente deixa filho morto e pais feridos

Casio aconteceu na comunidade de São Joaquim do Pacuí, distrito de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um trágico acidente de trânsito tirou a vida de uma criança e deixou os pais dela gravemente feridos, neste domingo (8). O caso ocorreu no distrito de São Joaquim do Pacuí, próximo à comunidade do Tracajatuba, no ramal do Salamito.

De acordo com a polícia, uma moto na qual trafegava uma família, pai, mãe e um bebê de 1 ano e 6 meses, do sexo masculino, colidiu com um carro. A criança morreu no local.

O pai, Márcio da Silva Moraes, foi levado de helicóptero até a base do Grupo Tático Aéreo (GTA), em Macapá, de onde foi conduzido de ambulância ao Hospital de Emergência. A mãe, em estado menos grave, foi transportada de ambulância para o mesmo hospital.

Segundo relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o carro envolvido no acidente seria uma picape modelo Hilux. O motorista dela teria fugido do local porque populares tentaram agredi-lo.

Márcio chegou a Macapá por volta de 17h. A esposa dele chegou por volta de 19h.