Acusados de matar agente Clodoaldo começam a ser julgados nesta terça

Júri começa amanhã, 12 anos depois. Clodoaldo Pantoja, de 40 anos, foi morto com 20 tiros. Quatro sentarão no banco dos réus

Por SELES NAFES

Se não houver nenhuma decisão judicial nova, começa amanhã (16) o julgamento dos acusados de participação no homicídio do agente penitenciário Clodoaldo Brito Pantoja, de 40 anos, ocorrido em 2012. O júri ocorrerá no plenário da Vara do Tribunal do Júri de Macapá, a partir das 8h.

Ao total, quatro pessoas são acusadas do crime: Wesley Alves da Silva, Wagner João de Oliveira Melônio, Luiz Carlos da Silva Teixeira e Ismael Carlos Landes Nicolau. Todos estão presos.

Melônio, que na época seria líder de um grupo criminoso, foi capturado mês passado em Santarém (PA) pela Polícia Civil. Ele é acusado de ser o mandante e também executor do assassinato.

Clodoaldo tinha largado o plantão e retornava para casa, na manhã do dia 11 de junho de 2012, quando foi emboscado em um ramal onde hoje passa a Rodovia do Centenário (antiga Norte-Sul). Ele foi morto com 20 tiros.

Clodoaldo era chefe de plantão no Iapen, responsável pelo trabalho de 60 servidores.

A motivação para a execução seria a atuação dele no combate ao crime organizado dentro da cadeia. Segundo as investigações, Clodoaldo costumava ser rígido nas inspeções nas celas.