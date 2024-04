Acusados de matar jovem em festa de aniversário são presos

Capturas ocorreram no Bairro Marabaixo 3, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

As Polícias Civil e Militar capturaram, nesta quarta-feira (17), três foragidos da Justiça amapaense, acusados de envolvimento em um homicídio que aconteceu numa festa de aniversário, em dezembro do ano passado, no Bairro Marabaixo 3, na zona oeste de Macapá.

O primeiro a ser preso foi Alax Nascimento dos Santos, o ‘Pirata’, de 32 anos, ele estava nas proximidades de um campinho de futebol do mesmo bairro quando foi localizado por uma equipe do 8º Batalhão, sob o comando do sargento Ribeiro.

Na sequência, após a confirmação de que o mandado de prisão contra Alax era referente ao assassinato do jovem Nadson Sá da Silva Junior, de 22 anos, o delegado Mauro Ramos, da Delegacia de Homicídios, pediu apoio aos militares e iniciou novas buscas pelos demais envolvidos no crime.

Ao fim dos cumprimentos dos mandados de prisão e de busca e apreensão, mais dois foragidos foram encontrados. Um deles é Victor Hugo Pimentel Pantoja, de 22 anos, conhecido como ‘Nalombra’ ou ‘Vitinho’, preso quando saía de um residencial situado na Rodovia Duca Serra, também no Marabaixo. Já o terceiro acusado é um adolescente de 16 anos, que foi apreendido.

O homicídio

Nadson Sá da Silva Junior foi morto na madrugada de 16 de dezembro de 2023, quando ocorreu um tiroteio envolvendo os acusados que estavam na festa. Nadson foi atingido por pelo menos três disparos.