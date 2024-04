Adolescente procurado pela justiça paraense morre em confronto com GTA

Fato foi registrado na manhã desta terça-feira, 23, no município que fica a 17 km de Macapá.

Após investigação da Operação Protetor, um menor de idade procurado pela justiça paraense foi encontrado e acabou morrendo após resisitir à apreensão confrontar o Grupo Tático Aéreo (GTA). O incidente ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

O infrator, de 15 anos, popularmente conhecido como ‘Mateuzinho’, estava em uma residência na Travessa Tocantinópolis, Bairro Remédio I. O local serviria como base para criminosos planejarem delitos, principalmente na comunidade da Ilha de Santana. Na ação, José Luiz Castillo Jimenez, de 26 anos, conhecido como ‘Venezuelano’, e Mateus Almeida da Luz também estavam na residência e foram presos.

A Operação Protetor conta com o apoio da Coordenadoria de Inteligência de Operações (Ciop), Polícia Civil e Polícia Militar. As investigações também apontam que Mateuzinho estaria planejando a execução do prefeito de um município paraense, embora o GTA não tenha conseguido identificar qual município seria.

“A Operação Protetor tinha informações precisas de que esse menor estaria neste imóvel. Quando chegamos aqui, realizamos o cerco do local e eles tentaram fugir atirando contra a nossa equipe. Respondemos aos disparos, e ele acabou sendo atingido e morrendo no local. Apesar da pouca idade, era um indivíduo de alta periculosidade que já planejava ações criminosas até mesmo no Pará”, afirmou o Capitão do GTA, Bryan Fonseca.

Com o adolescente, foi encontrado um revólver calibre 28 com dois cartuchos deflagrados. A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local e em seguida a remoção do cadáver.

A polícia amapaense informou que Mateusinho era procurado por roubo e tráfico de drogas.