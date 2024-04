Advogado de réu renuncia ao caso e júri é adiado

Julgamento ocorreria no Fórum Desembargador Leal de Mira, na região central de Macapá.

Por ANITA FLEXA

O julgamento dos quatro acusados de matar o agente penitenciário Clodoaldo Brito Pantoja – crime ocorrido em Macapá, em junho de 2012 – foi adiado após o advogado de defesa Sandro Modesto, representante do réu Wesley Alves da Silva, renunciar ao caso.

A sessão do júri, esperada por 12 anos, estava prevista para esta terça-feira (16), no plenário do Tribunal do Júri de Macapá, foi remarcada para o dia 10 de junho.

Segundo o promotor de Justiça Benjamin Lax, o adiamento foi uma “questão técnica e processual” e não houve tempo hábil para intimar um novo representante para o réu Wesley Alves.

“A Defensoria Pública, considerando que essa desistência, essa renúncia ao mandato, foi feita muito em cima da audiência do Tribunal do Júri, não haveria tempo para fazer todos esses trâmites administrativos. Isso foi o motivo e as demais decisões de processo são meramente questões processuais já para a realização do júri em 10 de junho”, explicou o promotor.

O crime

O crime ocorreu em junho de 2012, quando Clodoaldo retornava para casa após seu plantão no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) e foi emboscado em um ramal, onde hoje passa a Rodovia do Centenário (antiga Norte-Sul). Ele foi morto com 20 tiros.

O Ministério Público acusou quatro pessoas pela morte do agente penitenciário: Wesley Alves da Silva, Wagner João de Oliveira Melônio, Luiz Carlos da Silva Teixeira e Ismael Carlos Landes Nicolau. Todos estão presos.