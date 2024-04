Agricultor que estava em tratamento de saúde morre em acidente na capital

Moto em que a vítima estava foi atingida por um carro, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um agricultor que estava em tratamento de saúde na capital amapaense morreu em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta terça-feira (9), no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Ivan Guilherme Pinheiro, de 62 anos, era da comunidade do Breu, localidade rural do município de Pracuúba, a 280 km da capital. Ele seguia na garupa de um mototaxista por aplicativo quando o veículo foi atingido por um carro modelo Eco Sport, conduzido por uma professora que estava a caminho do trabalho.

Com o impacto na lateral da motocicleta, o idoso caiu ao chão e morreu antes da chegada do Samu. O mototaxista sofreu apenas escoriações e permaneceu no local até a chegada da polícia.

A informação de que a condutora teria fugido do local do acidente foi negada pela PM do Amapá. Segundo a polícia, a mulher teria prestado socorro à vítima, mas depois passou mal e saiu noutro carro da cena do acidente, em busca de ajuda. Ela se apresentou à polícia logo em seguida.

Segundo o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), a motocicleta seguia pela Avenida Diógenes Silva, em direção ao Centro, quando foi atingida pelo Eco Sport, que teria avançado a preferencial da Rua Barão de Mauá, que é sinalizada com a placa de PARE.