Agricultores ganharão embarcações para escoar verduras e açaí

Programa Santana Agro desenvolvido no município possibilitou a ajuda aos trabalhadores.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A dificuldade no transporte da produção agrícola sempre foi considerada uma das principais dificuldades pelos membros da Associação Comunidade Remanescente de Quilombola Cinco Chagas.

Nesta terça-feira, (2), na Ilha de Santana, localidade ribeirinha do município de Santana, que fica a 17 km de Macapá, os agricultores irão receber embarcações que vão ajudar no escoamento da produção, principalmente de hortaliças, verduras e açaí.

São cerca de 120 associados extrativistas que serão beneficiados diretamente com uma lancha voadeira, 8 rabetas, 150 kits açaí, com capacete de segurança, luvas de vaqueta e caixas plásticas de 50 litros.

Todo material foi adquirido através do programa Santana Agro, via doação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

“Essas embarcações e equipamentos, vão ajudar bastante nossos agricultores. A gente sempre teve esse problema no transporte da nossa produção. Muitos agricultores não têm condições de comprar um barco e com isso, fica difícil manter o nosso trabalho”, afirmou Rivanelson dos Santos, presidente da associação.

Atualmente, a produção agrícola de hortaliças e verduras da associação de agricultores, abastece as feiras do Bairro Remédios e da Avenida Santana. As despesas com o custo de transporte das mercadorias, representava uma fatia grande do faturamento dos trabalhadores. Segundo Rivanelson, as embarcações, principalmente a voadeira, irá ajudar também no transporte de pessoas em casos de doenças.

“A distância do centro de Santana quando alguma pessoa fica doente, é outra situação. Com essa voadeira, vamos poder realizar transporte mais rápido os nossos agricultores, quando tiverem passando por alguma situação de saúde”, finalizou o presidente.