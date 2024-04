Ajudante de pedreiro é executado por atirador de cabelos coloridos

Crime ocorreu na região comercial do Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Um homem que trabalhava como ajudante de pedreiro foi morto a tiros neste domingo (7), no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Eram por volta de 10h quando Deivid Dilanelson Amorim da Costa, de 22 anos, foi atacado por um atirador ainda desconhecido, de aparência jovem e cabelos coloridos, conforme informações repassadas por testemunhas.

No momento do crime havia um uma intensa movimentação de pessoas e veículos na Rua Remos Amoras, mesmo assim, o criminoso não se intimidou. Ele se aproximou do alvo, que seguia de bicicleta e efetuou vários disparos contra ele. Depois atravessou a rua e fugiu de bicicleta, rumo à região de pontes da Avenida José Mauro.

A Polícia Científica confirmou que Deivid foi atingido por 8 disparos de pistola calibre 9mm. Agora, os investigadores da Delegacia de Homicídios prosseguem em busca de pistas que possam identificar o atirador e informações que revelem a motivação da execução.

Informações podem ser repassadas para o número 9 99170 4302, que é o Disk Denúncia da Homicídios.

Incursões foram feitas pela Força Tática e Bope, mas ninguém foi preso.