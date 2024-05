Aldeias serão realocadas para pavimentação da BR-156

Sete aldeias serão transferidas para a conclusão de 110 km do trecho norte da rodovia.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Representantes dos povos indígenas Galibi-Marworno, Karipuna do Amapá e Palikur, distribuídos em sete aldeias ao longo do trecho norte da BR-156, reuniram na tarde de segunda-feira (29) com representantes do governo federal no Amapá para discutir os próximos passos da realocação que possibilitará a conclusão da pavimentação da rodovia. A previsão é que os trabalhos sejam retomados no mês de julho.

Os 110 km em chão de terra remanescentes no trecho eram o centro de um dilema enfrentado por governos por mais de 20 anos, por atravessar a terra indígena Uaçá e prejudicar os moradores da região, que não podiam construir escolas e postos de saúde pela incerteza do futuro da rodovia.

Com as famílias realocadas a partir de julho, o trabalho será continuado por uma empresa que fará tanto a construção dos novos espaços aos indígenas quanto a pavimentação de 56 km da via (do km 687 ao km 743). A licitação para a conclusão dos demais 54 km deve ser lançada em agosto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O investimento total para a pavimentação é de R$ 268 milhões.

“Muitas vezes, somos culpados pela não conclusão da BR-56, e não é verdade. Para os povos indígenas é uma vitória, é uma grande felicidade que a gente tem aí esse contrato assinado que vai garantir a nós uma certa segurança. Estamos vulneráveis sem conseguir concluir obras como posto de saúde, escola e uma estrutura adequada”, explicou Priscila Karipuna, coordenadora Regional da Funai no Amapá.

Agora, os povos indígenas que vivem nas aldeias Anawerá, Tukay, Samaúma, Yawaka, Estrela, Ahumã, Kariá, serão transferidos para outra área escolhida através de escutas públicas junto à Funai. Nas aldeias, serão construídos parques infantis, casas, escolas, quadras-poliesportivas, postos de saúde, centros comunitários, igrejas, centros de tradições, alojamentos e saneamento básico, com um investimento de R$ 66 milhões.

“Estamos confiantes, essa remoção é muito sonhada por nós e o benefício de transporte vai dar melhor acesso para trafegar na BR, não só para a população indígena, mas para a população em geral”, comentou o coordenador da Conselho de Caciques dos Povos Indígenas de Oiapoque (CCPIO), cacique Edmilson Oliveira, da Aldeia Curipi.

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues, articulador da inclusão das obras dos trechos norte e sul da BR-156 no novo PAC, o momento simboliza o fim da mais longa obra do Brasil, iniciada há quase 60 anos.

“Essas sete aldeias, os povos originários, os nossos parentes, reivindicavam isso há pelo menos 20 anos. Hoje é o dia em que o Dnit está apresentando o contrato já assinado, das aldeias que serão construídas e da pavimentação do lote 3, para que possamos concluir a mais antiga rodovia em construção no país”, finalizou o senador.