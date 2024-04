Aluna que tentou matar professor após ‘ouvir vozes’ é internada

Tentativa de homicídio a facadas ocorreu numa escola em Laranjal do Jari

Por SELES NAFES

A justiça estadual determinou a internação da jovem que tentou matar um professor na cidade de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá, no início desta semana. Ela foi transferida ontem (24) para o Centro de Internação Provisório (CIP) da capital, onde recebe acompanhamento psiquiátrico.

A juíza que analisou o caso, após a apreensão da aluna de 17 anos, determinou que a Polícia Científica do Amapá avalie se ela possui algum tipo de doença mental.

Na delegacia, em depoimento ao delegado Romie Bradley, ela disse ter ouvido vozes determinando que matasse alguém. O professor de artes teria sido escolhido por ela por causa do porte físico supostamente mais frágil.

A tentativa de assassinato ocorreu no dia 22 de abril, na Escola Estadual Vanda Cabete, no Bairro do Cajari. O professor foi avisado por alunos sobre a agressora e conseguiu se defender dos golpes. Ele foi atendido com ferimentos leves.

A menina também disse à polícia que pesquisou sobre como cometer o crime, no qual usou uma faca de cozinha.

“Os pais não prestaram depoimento formal no procedimento. O professor está bem, estável, sem qualquer risco e está sendo atendido pela equipe de psicólogos da Secretaria de Educação do Estado”, informou ao Portal SN, nesta quinta-feira (25), o delegado Bradley.

“Quanto a ela possuir algum transtorno dependerá de um laudo pericial. A juíza determinou que a Politec fizesse tal laudo”, concluiu.