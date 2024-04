Amapá aumenta faixa etária da vacinação contra a dengue

O estado recebeu 25 mil doses e até 16 de abril, 2,5 mil crianças de 10 a 14 anos foram vacinadas.

Por IAGO FONSECA

O Amapá ampliou a faixa etária para a vacinação contra a dengue, agora abrangendo pessoas de 4 a 59 anos, em todos os 16 municípios. A medida, divulgada nesta sexta-feira (19), segue recomendação do Ministério da Saúde para evitar o vencimento das doses, que ocorrerá em 30 de abril.

O estado recebeu mais de 25 mil doses redistribuídas de outros estados no início do mês. Cada município ficou responsável por realizar as campanhas de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde. Até 16 de abril, 2,5 mil crianças de 10 a 14 anos foram vacinadas no estado, conforme a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

Apesar da mobilização, a adesão à vacina ainda é considerada baixa no Amapá, segundo dados da SVS. Santana, município a 17 km de Macapá, vacinou 276 crianças, enquanto os municípios de Laranjal e Vitória do Jari imunizaram apenas 194 e 157 pessoas, respectivamente.

O esquema de vacinação consiste em duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações, agindo nos sorotipos 1, 2, 3 e 4 do vírus da dengue. A ampliação do público-alvo é válida somente até o vencimento ou esgotamento das doses disponíveis.

Em Macapá, a imunização contra a dengue continua abrangendo apenas a faixa etária anterior, dos 10 aos 14 anos, neste sábado (20), nas UBS Lélio Silva e Perpétuo Socorro, na zona sul, na UBS Marcelo Cândia, na zona norte, e UBS Marabaixo, na zona oeste. Fontes consultadas pelo Portal SelesNafes.com indicam que a vacinação para o novo público na capital começará na próxima segunda-feira (22).