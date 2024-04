Amapá se destaca em inovação e sustentabilidade

O evento reuniu representantes dos países do G20 para discutir temas relacionados ao desenvolvimento verde e às transições energéticas.

Da REDAÇÃO

O Amapá mostrou mais uma vez a sua força no setor de tecnologia e inovação com o apoio do Governo do Estado no Startup 20 e na Web Summit, eventos que ocorreram esta semana no Rio de Janeiro (RJ).

O evento, promovido pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups), reúne representantes dos países do G20 e visa discutir temas relacionados ao desenvolvimento verde e às transições energéticas, com ênfase no potencial da bioeconomia.

Durante a programação, governador Clécio Luís apresentou as experiências do estado em inovação aliada à preservação ambiental para o desenvolvimento econômico sustentável.

Entre essas experiências, estava a startup Engenho Café de Açaí, certificada com o Selo Amapá. O empreendimento se destacou pela produção regionalizada, que atraiu atenção da imprensa nacional e investidores globais. A empresa, entre as mais de 200 certificadas, exemplifica o potencial empreendedor da região.

Por isso, Clécio ressaltou a importância do desenvolvimento sustentável e tecnológico, gerando empregos e negócios no Amapá. O café de açaí, além do sabor, traz benefícios ambientais, utilizando o caroço do fruto para evitar impactos ambientais negativos. A startup, liderada por Lázaro Gonçalves, é um exemplo do ambiente favorável à inovação e ao desenvolvimento sustentável promovido pelo estado.

Destacando o evento anterior, realizado no Amapá, ele ressaltou a transformação do estado em uma vitrine global de oportunidades para negócios sustentáveis e tecnológicos.

“Queremos construir novos caminhos e possibilidades de negócios com produtos da Amazônia através das startups. Temos os melhores indicadores ambientais do Brasil e queremos que sejam associados a indicadores econômicos e sociais do nosso povo. Para isso, estamos propondo juntar inovação, tecnologia com meio ambiente para gerarmos produtos, serviços e iniciativas que garantam emprego e renda para o Amapá”, destacou o governador.

Com mais de 100 startups e uma presença significativa no cenário nacional, o estado amapaense se destaca como um polo de inovação sustentável, com 90% das empresas detentoras do Selo Amapá, que certifica produtos de matéria-prima amazônica.