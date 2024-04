‘Amapá sem Fome’ doa mais de 140 toneladas de alimentos a entidades beneficentes

Alimentos comprados de famílias de agricultores foram distribuídos em 9 feiras organizadas pelo Governo do Amapá.

Por ANITA FLEXA

Entidades socioassistenciais ganharam 16 toneladas de alimentos adquiridos de agricultores familiares pelo Governo do Estado, por meio do Programa Amapá Sem Fome, que combate a insegurança alimentar.

Os hortifrutigranjeiros foram entregues ontem (17) na sede do Projeto Minha Gente, no Bairro Jardim Felicidade, zona norte de Macapá, durante a feira do Programa de Aquisição de Alimentos (PPA) – que repassa os recursos federais para a iniciativa amapaense adquirir os produtos e distribui-los.

Uma das entidades beneficiadas foi a Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade do Estado do Amapá (ABCMI), que atende aproximadamente 120 idosos e suas famílias em situação de vulnerabilidade social.

Benedita da Silva Dias, presidente da associação, ressalta que muitos idosos assistidos não têm mais condições de sair de casa para obter alimentos, então frequentemente recorrem à ajuda da associação, que leva os produtos até suas residências.

“A nossa associação está aqui no Estado há quase 30 anos, e estamos participando desse projeto do PAA para receber alimentos aqui, como frutas, verduras e legumes, que são essenciais na alimentação dos idosos. Isso é muito importante para nós, para os nossos idosos, para garantir a nutrição deles. Por isso, incentivamos essa iniciativa para os nossos idosos. Sempre que somos convocados, estamos aqui para receber esses produtos, porque sabemos da importância deles para os nossos idosos”, declara Benedita da Silva Dias.

No Amapá, o PAA é conduzido pelo Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

Segundo o secretário em exercício da Seas, Hugo Paranhos, mais de 53 agricultores familiares estão abastecendo essa feira do programa de aquisição de alimentos.

A feira de ontem foi a 9ª de 2024, movimentando um total de R$ 977 mil, aproximadamente 144 toneladas de alimentos e mais de 220 agricultores só em Macapá beneficiados. Ao todo, são 85 entidades e quase 30 mil beneficiados somente em Macapá, no ano de 2024.

“Hoje, só nesta feira, são mais de 16 mil quilos de alimentos sendo repassados para essas entidades. Isso representa um valor de R$ 109 mil apenas nesta feira realizada hoje. Essas feiras acontecem em todos os 16 municípios do nosso estado. O programa de aquisição de alimentos é uma realidade dentro do governo, atendendo o pequeno agricultor, aquele da agricultura familiar do estado. Tem agricultor que chega a receber R$ 900, R$ 2000, R$ 4000, e até R$ 6000 em uma única feira”, conclui o secretário em exercício, Hugo Paranhos.