Amapaenses ficam ‘presos’ em aeroporto após neblina impedir pouso

Voo partiu de Macapá para Brasília e outros destinos, mas teve que ser redirecionado para Goiânia.

Atualizado às 14h31

Por IAGO FONSECA

Passageiros que saíram num voo da Latam, de Macapá (AP) para Brasília (DF) e outros destinos, na madrugada desta quarta-feira (3), ficaram “presos” no aeroporto de Goiânia (GO), por causa de uma forte neblina que atingiu a capital federal nesta manhã.

Outras aeronaves enfretaram o mesmo problema e também foram direcionadas ao aeroporto mais próximo, o Santa Genoveva, na capital goiana. Lá, houve princípio de tumulto porque mais de 600 passageiros precisaram ser realocados em voos alternativos.

O jornalista Rodrigo Sales estava no voo que partiu de Macapá, às 4h15. Ele tinha como destino a capital paulista, onde participará de um congresso. O jornalista contou ao site SelesNafes.com que o avião sobrevoou a capital federal por 15 minutos antes de aterrisar em Goiânia.

De acordo com ele, primeiramente, os passageiros foram orientados a permanecer dentro da aeronave e, momentos depois, a fazer o desembarque e retirar as malas para novas coordenadas no saguão do aeroporto. Foi neste momento, já por volta de 8h, que os transtornos realmente começaram.

Segundo Rodrigo, uma primeira funcionária da Latam explicou que outros quatro voos, com 180 pessoas em cada um, também foram afetados, mas que nada poderia ser resolvido em Goiânia, apenas de Brasília. Por isso, ela prometeu que um ônibus iria buscar os passageiros em até no máximo uma hora. Porém, isso só ocorreu próximo das 11h.

“Deu 9h, 10h, e nenhum ônibus chegava, as pessoas foram ficando indignadas, cansadas, mães que estavam com filhos autistas, idosos, cadeirantes, pessoas com muletas… Aí, nos direcionaram para tomar café na praça de alimentação do aeroporto, mas eram muitos passageiros, as filas com 70, 80 pessoas, aguardei por uma hora na fila e não deu tempo porque avisaram que o ônibus tava chegando, descemos e nada do ônibus. Acabou que esperamos por mais uma hora, não tomei café, não conseguimos comer nada”, narrou os transtornos o jornalista.

Rodrigo e os outros passageiros do voo enfrentaram, ainda, cerca de três horas de estrada até chegar na capital federal. Ele disse que o coletivo chegou por volta de 14h, por isso, perdeu a escala para São Paulo, que seria a 12h15.

“Agora eu vou ter que esperar e tentar encaixar no próximo voo. Eles (Latam) ficaram de providenciar almoço, se não conseguir encaixar hoje, vamos tentar amanhã e, enfim, quando chegar em Brasília aguardar outra novela“, lamentou o jornalista.