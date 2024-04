Amapaenses já fizeram 107 mil portabilidades de telefonia celular, diz ABR

A associação efetiva as migrações em todo o Brasil desde 2009

Da REDAÇÃO

A insatisfação com serviços (ou oferecimento de vantagens em promoções) fizeram os amapaenses mudarem de empresas de telefonia nada menos que 118 mil vezes nos últimos anos. A informação é da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom).

A entidade é a responsável pela portabilidade numérica dos celulares em todo o Brasil desde 2009. Neste período, a entidade já efetivou a transferência para outras empresas (sem alterar o número do telefone do cliente) 68,9 milhões de vezes em todo o país.

O sistema de migração começou a ser implantado em 2008 e foi concretizado no ano seguinte. O Brasil possui 67 códigos de DDD.

No caso do Amapá, os usuários do DDD 96 pediram 118,8 mil migrações para outras operadoras de telefonia. Mais de 11 mil foram para empresas de telefonia fixa e 107,4 mil para telefones móveis.

Nos três primeiros meses de 2024, o Brasil atingiu 1,5 milhão de portabilidades. No Amapá, foram 2,5 mil pedidos.