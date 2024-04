Aniversariante fica gravemente ferida após carro capotar

A motorista sofreu graves lesões e foi levada às pressas para o Hospital de Emergência de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Uma mulher de 59 anos sofreu um grave acidente na tarde desta quinta-feira (11) enquanto trafegava na Rodovia JP, zona sul de Macapá, pouco depois de comemorar seu aniversário.

O veículo, modelo Creta, teve dois pneus furados e capotou após atingir a grade central próxima a um shopping. A condutora sofreu lesões na cabeça e foi levada para o Hospital de Emergências do Centro, por uma equipe do Samu.

A vítima teria ido até Fazendinha para comemorar o seu aniversário, porém quando retornou, perdeu o controle do carro. Partes do veículo foram arremessadas acima da grade, segundo relato de um motociclista que, por pouco, não foi atingido no sentido oposto da rodovia.

“O para-choque bateu na minha perna e a grade esbarrou no retrovisor da moto, que afrouxou. Meu, fiquei em pânico. Mas, graças a Deus, foi só isso”, comentou o piloto.

De acordo com testemunhas que estiveram no local logo após o acidente, o carro transitava no centro da pista quando virou. Populares retornaram o veículo para a posição normal e perceberam que a mulher estava consciente, mas em choque.

As autoridades policiais presentes no local não informaram a identidade da vítima ou se ela consumiu bebida alcoólica. Uma equipe da Polícia Científica realizou os procedimentos de perícia no local, que foi isolado por uma patrulha rodoviária da Polícia Militar.