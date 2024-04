Aniversário do Museu Sacaca terá ‘exposição viva’ e degustação de tacacá

Programação é aberta ao público por toda a sexta-feira (5).

Por IAGO FONSECA

Experimentar o açaí amassado pelas mãos ribeirinhas e a farinha de mandioca preparada na hora são algumas das programações interativas que visitantes poderão experimentar durante o aniversário do Museu Sacaca, nesta sexta-feira (5), no Bairro Beirol, zona sul de Macapá. A entrada é gratuita.

O ‘Museu Vivo’ é parte das comemorações de 22 anos do local que reúne representações da vida e cultura do Amapá. Durante toda esta sexta, visitantes terão a disposição o tradicional passeio no barco Regatão, feira de artesanato indígena, observação de animais nativos e degustação de tacacá.

A céu aberto, a programação também contará apresentações e cortejo de Marabaixo em homenagem Sacaca e sua esposa, canto de parabéns e corte de bolo e, por fim, uma apresentação do cantor amapaense Osmar Junior.

Sacaca e o museu

“Sacaca” é referência ao mestre Raimundo dos Santos Souza, falecido em 1999 aos 73 anos. Ele era um conhecedor das propriedades medicinais de plantas e ajudou muitas pessoas através de remédios naturais e seu conhecimento.

Seu trabalho foi referência para muitos pesquisadores que desenvolviam estudos sobre a fauna e a flora amazônica. Hoje ele é conhecido como “doutor da floresta”.

Já o museu foi aberto em abril de 2002 com a proposta de retratar o estilo de vida amazônida, em especial na região do Amapá. O local é gerenciado pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), que também aplica estudos científicos no museu.

Programação

8h30 – Abertura;

9h – Apresentação cultural do grupo de marabaixo com homenagem a senhora Madalena da Silva Souza (esposa do Sacaca in memorian) e certificação aos “Amigos do Museu”;

10h – Parabéns e corte do Bolo;

10h30 – Exposição e cortejo com Ladrão de Marabaixo em homenagem ao Museu Sacaca;

10h40 às 17h30 – Programação do Museu a Céu Aberto com Museu Vivo em todas as ambientações; feira de artesanato e feira de agricultura familiar;

18h às 21h – Happy Hour na Praça de Alimentação com apresentação regional de Osmar Júnior.