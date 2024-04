AP recebe 12,3 mil doses de vacina contra a dengue

Remessa foi solicitada pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) e pelo governador Clécio Luís (SD)

Da REDAÇÃO

O Amapá recebeu nesta quinta-feira (4) as primeiras doses da vacina contra a dengue. Ao todo, o lote trouxe 12.376 doses. De acordo com o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), serão enviadas mais 10 mil doses na semana que vem.

Os primeiros a serem vacinados serão crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todos os 16 municípios do Amapá.

O envio foi solicitado pelo deputado, que comandou a SVS durante a pandemia de covid-19, durante agenda com o governador Clécio Luís (SD) e o senador Randolfe Rodrigues (sem partido) no mês passado, em Brasília, onde os dois se encontraram com a ministra da Saúde Nísia da Trindade.

A remesse é fruto de uma redistribuição de municípios onde a procura foi baixa e, como o Amapá já havia decretado situação de emergência em saúde, o estado foi contemplado. Oiapoque e Tartarugalzinho lideram os casos.

“Eu tenho certeza que o Amapá não vai decepcionar. O amapaense confia nas vacinas e vai buscar se imunizar. Na rede privada, uma vacina dessa custa cerca de R$ 500. No SUS é de graça, e o Brasil é o primeiro país do mundo a ofertar a imunização contra a dengue gratuitamente para a sua população”, comentou o parlamentar.

“Isso é uma enorme conquista. Temos que evitar que no Amapá a dengue se alastre de forma tão grave como aconteceu em outros estados”, alertou.