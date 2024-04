Após agredir ciclista, ‘Fofão’ pede desculpas

Dançarino travestido do personagem infantil derrubou o ciclista com um chute; empresa lamentou o ocorrido

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

O dançarino da carreta paraense Prime Star fantasiado do personagem Fofão, pediu desculpas públicas após derrubar um ciclista no último domingo (21), em Macapá. O pedido foi feito em um vídeo postado no Instagram oficial do empreendimento, mas deletado horas depois na noite de segunda-feira (22). A empresa divulgou nota de esclarecimento.

Na tarde de ontem (21), o Portal SelesNafes.Com publicou uma reportagem sobre o ocorrido, registrado pelo perfil “darkynews” na rede social. O momento dividiu a opinião pública, com internautas defendendo o ciclista e outros o dançarino. Normalmente, multidões de ciclistas (alguns imprudentes), seguem as duas carretas aumentando a tensão e o perigo no trânsito.

No vídeo com o mea-culpa (já deletado), o dançarino afirma que não tinha a intenção de derrubar Ryan Patrick (ciclista) após dar um chute no pneu traseiro da bicicleta.

O ciclista foi de encontro ao asfalto e por pouco não sofreu um acidente mais grave. Ele caiu bem próximo da roda da carreta Tucuju, que passava no sentido oposto da Rua Beira Rio, na orla de Macapá.

A declaração do dançarino não identificado se resumiu ao pedido de desculpas e um pedido para que as pessoas parem de “comentar coisas erradas”. Em seguida, assumiu toda a responsabilidade pelo ocorrido.

A administração da carreta Prime Star divulgou uma nota de esclarecimento onde condena a atitude do funcionário e reforçou o pedido de desculpas ao ciclista, mas não informou que tomou alguma medida contra o funcionário agressor.

Veja a nota da carreta Prime Star na integra

“A empresa Carreta Prime Star vem esclarecer as imagens que estão circulando nas redes sociais sobre o acontecimento entre o personagem Fofão e o ciclista Ryan Patrick. No ato do acontecimento o personagem infelizmente teve uma atitude inaceitável que repudiamos. Nossas desculpas para o ciclista Ryan.

Perigo no trânsito

Os shows inicialmente se limitavam aos calçadões do centro comercial, escolas e quiosques da orla, porém, agora os dançarinos fecham rotatórias para realizar performances.

Em março, outro ciclista foi derrubado acidentalmente por performista fantasiado de Homem-Aranha.