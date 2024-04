Após cobrança, Equatorial informa a Dorinaldo que fornecimento será normalizado até sábado

Problema foi na subestação da Avenida Ivaldo Veras, na zona sul de Macapá

A distribuidora de energia elétrica do Amapá prometeu restabelecer até este sábado (27) o fornecimento normalizado na zona sul de Macapá, que sofreu um apagão parcial nesta sexta (26). A afirmação é do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), que conversou com o presidente da Equatorial Energia, Augusto Dantas, sobre as providências que estão sendo tomadas após o incêndio na subestação Ivaldo Veras.

A conversa foi publicada nas redes sociais do parlamentar. Nela, o representante da concessionária informou que a empresa trabalha para restabelecer até o fim da manhã pelo menos 20 mil das cerca de 34 mil unidades consumidoras afetadas.

Outras 14 mil serão atendidas pela unidade móvel, que está sendo desconectada da estação Santana e será transportada para Macapá até o começo da tarde, segundo a empresa. A utilização da subestação foi assuntonde cobrança da população nas redes sociais, adquirida pela Equatorial em agosto do ano passado.

De acordo com Dantas, a previsão é que o serviço seja totalmente restabelecido até a madrugada de sábado (27). O presidente explicou que parte da proteção foi comprometida com o incêndio e que os ajustes necessários serão feitos ao longo do dia de hoje.

“Vou acompanhar durante todo o dia em Macapá o desenrolar e o restabelecimento da energia pra população da zona sul. Estamos acompanhando esse problema que infelizmente atinge toda essa região e acredito ser necessário investigar a causa do incêndio”, disse o deputado.