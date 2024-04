Após engravidar a própria neta, homem é preso por estupro

Crime ocorreu em Macapá e os abusos teriam durado mais de 14 anos.

Um homem de 68 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá acusado de estuprar e engravidar a própria neta. O caso foi investigado pela equipe da Delegacia da Mulher, em Macapá, mas o acusado foi preso em Ferreira Gomes, a 139 km da capital.

Segundo a polícia, os abusos teriam durado por mais de 14 longos anos. De acordo com o delegado Bruno Braz, a vítima relatou que foi abusada pelo avô dos 8 aos 22 anos de idade. Durante este tempo, ele sempre ameaçou de morte tanto a vítima quando a mãe dela, que é filha dele. A vítima teve um filho do avô, que tentou matar a criança antes dela nascer, segundo as investigações.

“Em depoimento, a vítima relatou que os abusos duraram quase 15 anos. Quando ela comunicou o avô de que estaria grávida, ele teria a obrigado a tomar chás e outros remédios abortivos na tentativa de fazer com que ela perdesse essa criança. Diante das evidências representei pela prisão preventiva e depois de duas semanas de buscas conseguimos prendê-lo no município de Ferreira Gomes com o apoio da delegacia local”, revelou o delegado.

Segundo ele, em depoimento, o homem alegou que manteve relações sexuais com a neta quando ela já era maior de idade e que teria ocorrido de forma consensual, tendo ela o seduzido.

“Agora será realizado o confronto genérico para atestar a paternidade da criança” completou o delegado. O homem, que já é investigado por outros crimes de estupro, será encaminhado para audiência de custódia.

O idoso foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável, estupro e aborto tentado.