Após incêndio em casa alugada, mãe tenta recomeçar

Residência consumida pelo fogo era alugada, na zona sul de Macapá.

Por IAGO FONSECA

A vida da trabalhadora de serviços gerais Lidiane Gomes, de 41 anos, parecia estar entrando ‘nos trilhos’ quando um incêndio tomou conta da casa alugada onde ela e dois de seus sete filhos moravam. As chamas consumiram todos os bens da família, no fim da tarde de quinta-feira (4), na residência na Rua Manuel Eudóxio, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Naquele fim de tarde, Lidiane estava na casa de seu atual companheiro quando recebeu uma ligação sobre o ocorrido. Apesar dos vizinhos pensarem que o local estava desocupado, a mãe pagava um aluguel para que seus filhos Dime e Rielly, de 19 e 17 anos, pudessem ter onde ficar. Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas a suspeita segundo a família é que tenha sido problemas na fiação.

Para a reportagem, Lidiane contou que estava quitando contas da casa incendiada e pretendia concluir o telhado e o piso de um quarto na casa de sua mãe para morar com as filhas menores Rielly e Glenda.

Porém, devido ao sinistro, agora está com dificuldades entre concluir a obra e terminar de pagar os prejuízos do incêndio e possíveis taxas, que segundo ela, ainda serão calculados junto com a proprietária.

“Ainda vou acertar com ela para a gente ver o que foi que deu lá. Eu já estou em débito com ela por conta do desemprego, mas esse é o meu compromisso. Até o último dia da minha vida vou quitar com ela, pra mim, a nossa palavra tem que ser prioridade”, declarou Lidiane.

O incêndio consumiu todos os documentos, roupas, camas, louças, eletrônicos e eletrodomésticos que estavam na casa de madeira. No terreno só restou a parede do banheiro, árvores e uma galinha de criação que sobreviveu no fundo do quintal.

Os filhos adultos não moram com a mãe, mas em um ato de solidariedade a filha Gabriele publicou um pedido por ajuda em uma rede social. A família quer concluir o espaço cedido pela mãe de Lidiane para que tenham onde morar.

“Por conta do que aconteceu veio esse pensamento na minha mente: ‘já que a minha filha se mobilizou no imediato para pedir essa ajuda o que eu posso fazer é reconstruir’. Como já está meio caminho andado, o que vier de ajuda podemos ajeitar aqui na casa da minha mãe, onde a gente sempre morou”, reforçou Lidiane

A mãe de Lidiane, dona Maria, mora a poucos metros do local do incêndio, na Avenida Anhanguera, 880. Doações de roupas e materiais de construção podem ser feitas no endereço. Para ajuda financeira e mais informações sobre como ajudar, a filha Gabriele disponibilizou o telefone e chave Pix 96 99912-4484 (Gabriele Gomes da Costa).