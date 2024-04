Após incêndio, zona sul enfrenta oscilações de energia

Mesmo com subestação móvel e retorno do fornecimento, bairros registram quedas de energia.

Por IAGO FONSECA

Moradores da zona sul de Macapá, afetados pelo incêndio na Subestação Equatorial, no Bairro Jardim Marco Zero, ocorrido última sexta-feira (26), ainda enfrentam incertezas sobre a normalização do fornecimento. No fim de semana, pelo menos três bairros ainda registraram quedas de energia.

As oscilações começaram logo após o anúncio da normalização do fornecimento pela CEA Equatorial com o término da instalação da Subestação Móvel na manhã de sábado (27). No residencial São José, no Bairro Buritizal, disjuntores foram disparados várias vezes no início da tarde, segundo moradores.

Nesta segunda-feira (29), o Bairro Zerão também teve o fornecimento interrompido após a fiação de um poste incendiar.

A instabilidade foi maior nos Bairros Muca e Araxá, onde a energia foi interrompida por pelo menos três vezes pela tarde, após a conclusão dos serviços na subestação.

O drama se repetiu no domingo em ambos os bairros pela noite. Um morador do Araxá, que não quis se identificar, afirmou que ficou sem energia por duas vezes em um intervalo de 40 minutos e que só não teve prejuízos por manter seus bens desligados.

O Portal SN entrou em contato com a CEA Equatorial para entender a causa das oscilações de energia e atualizações sobre o uso da Subestação Móvel. Até a publicação da reportagem a empresa não se manifestou.

Porém, no sábado, a distribuidora informou depois da conclusão da operação de instalação da unidade móvel, que monitora o fornecimento e atua em um plano de recuperação da Subestação Equatorial, mas não definiu prazos para isso.

O que diz a CEA

A distribuidora se manifestou, através de nota, acerca das oscilações de energia. Veja na íntegra:

“A CEA Equatorial informa que, após concluir a interligação da Subestação Móvel à estrutura da Subestação Equatorial, segue monitorando o fornecimento de energia na zona sul de Macapá. A distribuidora destaca que tem ciência das ocorrências de oscilação do serviço no domingo, 29, que foram causadas pela reversão das manobras de transferência de carga que haviam sido feitas antes da interligação para atender os clientes impactados na sexta-feira, 26.

A Subestação Móvel continuará atuando até que seja realizada a construção da nova estrutura da Subestação Equatorial que foi danificada pelo incêndio de grande proporção. O equipamento tem potência de 30 MVA, que é suficiente para atender a demanda de carga de energia para a região.

Por fim, a CEA pede o apoio dos clientes para que acionem os canais de atendimento da empresa em casos pontuais de falta de energia, seja pela Central (0800 096 0196), whatsapp (96) 3082-2949 e pelo site (www.equatorialenergia.com.br).”

O incêndio

Na madrugada de sexta-feira (26) um incêndio na subestação Equatorial provocou um apagão parcial em bairros da zona sul de Macapá. De acordo com a distribuidora, 34.789 mil consumidores tiveram o fornecimento interrompido.

O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros do Amapá por volta das 5h. Inicialmente, estima-se que o incêndio tenha afetado transformadores, cabos subterrâneos e postes de alta tensão, mas a informação não foi confirmada pela empresa.

A operação de instalação da Subestação Móvel, prevista para iniciar na tarde de sexta-feira, só teve início no fim da noite e perdurou pela madrugada. Enquanto alguns bairros tiveram a energia normalizada ainda na sexta, outros só depois de 24h do incêndio, na manhã de sábado.