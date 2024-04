Após mergulhos, operação totaliza 150 kg de drogas no AP

Entorpecentes estavam no casco de uma embarcação a 17 km de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Após um dia inteiro de buscas, mergulhadores da Polícia Federal que vieram dos estados de São Paulo e Rio Grande do Norte ao Amapá encontraram 154,75 kg de cocaína no casco de uma embarcação atracada no porto de Santana, cidade a 17 km de Macapá. As drogas foram encontradas em embalagens do tamanho de malas.

A Operação Blind Diving (mergulho às cegas em inglês) iniciou logo pela manhã desta quarta-feira (10), com a prisão de cinco pessoas suspeitas de usar os navios para traficar drogas. Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão pela PF, Gaeco e forças de segurança do Estado.

Segundo a PF, os mergulhadores encontraram pelo menos cinco embalagens que estavam na “caixa de mar” – compartimento utilizado para resfriar as máquinas conta água do mar.

O grupo, que vinha sendo monitorado há vários dias, comprou equipamentos para suporte nos mergulhos, de acordo com a polícia. O inquérito investiga, ainda, o modo de operar do grupo, que retirava as drogas em outros estados.

Além disso, os alvos da operação já respondem a outros processos por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e estelionato em outros estados. Nenhum nome foi divulgado pela polícia.

A PF ficou de dar mais detalhes em coletiva para a imprensa, marcada para amanhã (11).