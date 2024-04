Após pressão policial, número de celulares diminui no Iapen

Foi a 4ª fase da Operação Mute, que busca silenciar comunicação de presos com o lado de fora.

Por IAGO FONSECA

Policias penais realizaram uma revista no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) e apreenderam 18 celulares, nesta quarta-feira (24). A ação faz parte da 4ª fase da Operação Mute, que ocorre simultaneamente em penitenciárias de todo o país até a próxima sexta-feira (26).

A revista aconteceu no pavilhão F4 do sistema penitenciário amapaense, onde mais de 40 policiais penais, com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA), vasculharam celas e outros compartimentos. Essa quantidade de celulares apreendidos é a menor registrada desde o início da operação em outubro de 2023, quando 102 celulares foram retirados das prisões, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amapá (Sejusp).

“Essa é uma operação incentivada e desenvolvida pelo Ministério da Justiça, e o Iapen participa mais uma vez para retirar celulares e outros objetos ilícitos, com o objetivo de desarticular as organizações criminosas. Hoje pela manhã, realizamos uma busca em um dos pavilhões, onde encontramos celulares, estoques, anotações e outros objetos menores”, explicou o delegado Cezar Ávila, diretor em exercício do Iapen.

Além dos celulares, foram apreendidos carregadores, cerca de 10 porções de drogas, um caderno e uma faca artesanal. Essas buscas são realizadas após investigações prévias pelos agentes. O principal objetivo é impedir a comunicação entre presos membros de facções e criminosos externos.

Segundo a Sejusp, essa medida já resultou em uma redução de 55% nos índices de violência no estado em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período em 2023. Um balanço da fase 4 da operação será apresentado pelo Iapen na sexta-feira (26).

A Operação Mute é conduzida em todo o país com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, envolvendo atividades integradas com policiais penais federais e estaduais. No Amapá, além das apreensões de celulares e pistolas, os policiais penais também se dedicam à educação dos integrantes do sistema penitenciário.